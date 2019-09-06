В Туле открылась осенняя выставка отделения союза художников
Экспозиция включает в себя более 100 произведений
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
В Выставочном зале областного центра открылась ежегодная выставка «Тульские художники ко Дню города».
Традиционная осенняя выставка Тульского отделения союза художников России включает более 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.
Организаторы обещают, что изысканные пейзажи и портреты подарят настоящее праздничное настроение, а роскошные натюрморты не оставят равнодушной ни одну представительницу прекрасного пола.
Выставка Тульского отделения Союза художников.
ИСТОЧНИК KP.RU