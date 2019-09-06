В Тульской области в ДТП с «Ладой» и «Дэу» пострадал 12-летний мальчик
По предварительной информации, мужчина при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу иномарке
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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5 сентября в 14-41 на улице Карла Маркса в Белеве произошло ДТП. 78-летний мужчина на автомобиле «Лада 212140» столкнулся с «Дэу Матиз» под управлением 34-летней женщины.
По предварительной информации, мужчина при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу иномарке.
В результате ДТП пострадал пассажир «Дэу». 12-летнему мальчику медицинская помощь была оказана на месте. В момент аварии ребенок был пристегнут ремнем безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU