В Тульской области обнаружили фальсифицированную молочную продукцию

СЕГОДНЯ 14:58 2019-09-06T15:03:41+03:00

В 21 образце, отправленном на исследование, содержались фитостерины

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В Тульской области эксперты обнаружили фитостерины в 4 образцах молока, 3 образцах сметаны, 10 пробах масла сливочного, 2 пробах творога и 2 образцах кефира. Они указывают на фальсификацию продукции жирами растительного происхождения.

Всего в августе сотрудники Тульской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования 95 проб молока и молочной продукции на обнаружение в их составе растительных масел и жиров на растительной основе.

Отметим, некоторые производители добавляют в молочный продукт фитостерины в целях удешевления производства, однако, зачастую это ухудшает потребительские свойства продукции.

Кроме того, для подобных фальсификаций чаще всего используют пальмовое и кокосовое масла, которые могут нанести существенный вред здоровью человека.

ИСТОЧНИК KP.RU