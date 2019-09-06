В Тульской области обнаружили фальсифицированную молочную продукцию
В Тульской области эксперты обнаружили фитостерины в 4 образцах молока, 3 образцах сметаны, 10 пробах масла сливочного, 2 пробах творога и 2 образцах кефира. Они указывают на фальсификацию продукции жирами растительного происхождения.
Всего в августе сотрудники Тульской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования 95 проб молока и молочной продукции на обнаружение в их составе растительных масел и жиров на растительной основе.
Отметим, некоторые производители добавляют в молочный продукт фитостерины в целях удешевления производства, однако, зачастую это ухудшает потребительские свойства продукции.
Кроме того, для подобных фальсификаций чаще всего используют пальмовое и кокосовое масла, которые могут нанести существенный вред здоровью человека.
ИСТОЧНИК KP.RU