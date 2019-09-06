В Туле сохранится высокая степень пожароопасности
В городе объявлено очередное метеопредупреждение
Фото: Архив "КП"
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В ближайшие выходные, 7-8 сентября, с сохранением понедельника в большинстве районов Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности. По шкале она будет достигать 4 класса.
Главное управление МЧС России по Тульской области просит туляков быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности. Виновные могут быть привлечены к административной ответственности — предупреждению или денежному штрафу. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU