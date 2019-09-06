2019-09-06T14:13:27+03:00
Общество

В Туле затоплено несколько улиц: Тулагорводоканал проводит аварийно-восстановительные работы

Жители нескольких улиц до окончания работ останутся без холодной воды
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Сегодня, 6 сентября, улицу Некрасова затопило сточными водами. Причиной тому послужил прорыв трубы холодного водоснабжения.

По данным горводоканала, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по адресу: ул. Некрасова 1б к 4, сегодня будет прекращена подача холодной воды по ряду близлежащих улиц.

Таким образом, до окончания работ без холодной воды останутся жители улиц: Перекопской д.д. 1, 3, 3а. Буденного, 90, Некрасова д.д. 1а, 8, Оборонной 114, М. Смирнова, 111, Оборонной д.102, Рогожинской ч/сектор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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