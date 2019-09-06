2019-09-06T14:10:52+03:00
Происшествия

В Тульской области «КIA» столкнулась на встречке с «Renault»: пострадала 10-летняя девочка

В аварии пострадали еще двое
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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5 сентября в 11.55 на 20 км дороги «Н.Клейменово-Ясногорск-Мордвес» произошло ДТП. 48-летняя женщина на автомобиле «КIA RIO» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Renault Logan» под управлением 26-летнего молодого человека. По предварительной информации, женщина нарушила правила обгона.

В результате ДТП пострадали пассажиры «Renault», 51-летняя женщина, которая от госпитализации отказалась; 10-летняя девочка, которая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована. Также различные травмы получила пассажир «КIA». 17-летняя девушка позже обратилась за медицинской помощью в больницу.

В момент ДТП 10-летняя девочка находился на заднем пассажирском сидении автомобиля «Renault» без детского удерживающего устройства и была не пристегнута ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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