В Туле на проспекте Ленина легковушка разнесла веранду кафе

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-06T12:54:03+03:00

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Сегодня, 6 сентября, в Туле на проспекте Ленина произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль съехал на тротуар и влетел в веранду кафе.

По предварительной информации, авария случилась ночью. На данный момент подробности случившегося не известны. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU