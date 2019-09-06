В Туле на проспекте Ленина легковушка разнесла веранду кафе
Подробности ДТП устанавляваются
Фото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 6 сентября, в Туле на проспекте Ленина произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль съехал на тротуар и влетел в веранду кафе.
По предварительной информации, авария случилась ночью. На данный момент подробности случившегося не известны. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU