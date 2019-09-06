В Туле прошли соревнования по спортивному ориентированию

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-06T12:45:27+03:00

В состязаниях принимали участие около 200 спортсменов

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31 августа и 1 сентября в Туле прохоли соревнования по спортивному ориентированию, в которых разыгрывался IV открытый кубок Тульской области среди Клубов, посвященный памяти Дудина В. В.

В соревновании принимали участие около 200 спортсменов в возрасте до 10 лет.

В состязания входили городской спринт дистанцией от 1 до 2, 5 км, включающий до 24 контрольных точек, пятиэтапная эстафета, которая проходила в парке возле бывшего ДК «Металлург» (второй день).

Победа досталась команде из СШ «Юность», за ними идет ДЮСШ «Юность», а третье место занял Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества.

ИСТОЧНИК KP.RU