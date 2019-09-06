2019-09-06T12:09:17+03:00
Общество

7 сентября в Туле будет введен режим ограничения движения транспорта

Ограничения связаны с празднованием Дня города
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Завтра, 7 сентября, в связи с празднованием 873-й годовщины Тулы в городе будут введены ограничения движения транспорта.

Таким образом, по всему центру города будут перекрыты определенные места для парковки и движения автомобилей. Просим заранее выбирать маршруты следования и учитывать изменения в работе городского транспорта.

1. Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

— 06.09.2019 с 00:00 до 15:00 по ул. Пушкинская на участке от пр. Ленина до ул. Фр. Энгельса;

— 07.09.2019 с 00:00 до 14:00 по ул. Демонстрации на участке от ул. Дм. Ульянова до ул. Путейская;

— с 00:00 07.09.2019 до 24:00 08.09.2019 по ул. Менделеевская на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневская, на площади Ленина;

— 07.09.2019 с 00:00 до 23:00 по ул. Советская на участке от ул. Тургеневская до ул. Ф.Энгельса, по ул. Ф.Энгельса на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской площади, на Крестовоздвиженской площади, по ул. Союзная от дома 9 до Крестовоздвиженской площади, в Денисовском переулке, по ул. Революции на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской площади, по ул. Благовещенская на участке от ул. Советская до Благовещенского переулка, в Черниковском переулке, по ул. Никитская на участке от ул. Дзержинского до реки Упа, по ул. Розы Люксембург, на съездах на набережную реки Упа со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона);

— 07.09.2019 с 00:00 до 17:00 по пр. Ленина на участке от ул. Советская до ул. Агеева, по Чапаевскому проезду на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской.

— 07.09.2019 с 00:00 до 14:00 в Центральном переулке, по ул. Каминского на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса, в Союзном переулке на участке от ул. Благовещенская до Черниковского переулка, по ул. Менделеевская на участке от ул. Тургеневская до ул. Никитская, по ул. Дзержинского на участке от Садового переулка до ул. Советская, по ул. Никитская на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевская, по ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевская до ул. Советская;

— 07.09.2019 с 00:00 до 22:00 в Садовом переулке на участке от ул. Менделеевская до ул. Дзержинского.

2. Ограничено движение всех видов транспортных средств:

— 06.09.2019 с 07:00 до 15:00 по ул. Пушкинская на участке от пр. Ленина до ул. Фр. Энгельса;

— 07.09.2019 с 08:00 до 14:00 по ул. Демонстрации на участке от ул. Дм. Ульянова до ул. Путейская;

— с 00:00 до 23:00 07.09.2019 по ул. Менделеевская на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневская;

— 07.09.2019 с 08:00 до 23:00 на Крестовоздвиженской площади, по ул. Союзная от дома 9 до Крестовоздвиженской площади, в Денисовском переулке, по ул. Революции на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской площади, по ул. Фр.Энгельса на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской площади, по ул. Благовещенская на участке от ул. Советская до Благовещенского переулка, в Черниковском переулке;

— 07.09.2019 с 06:00 до 23:00 по ул. Никитская на участке от ул. Дзержинского до реки Упа, по ул. Розы Люксембург, на съездах на набережную реки Упа со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона);

— 07.09.2019 с 07:00 до 17:00 по пр. Ленина на участке от ул. Советская до ул. Агеева, по Чапаевскому проезду на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской.

— 07.09.2019 с 08:00 до 14:00 по ул. Советская на участке от ул. Тургеневская до ул. Фр. Энгельса, в Центральном переулке, по ул. Каминского на участке от пр. Ленина до ул. Фр. Энгельса, в Союзном переулке на участке от ул. Благовещенская до Черниковского переулка, по ул. Менделеевская на участке от ул. Тургеневская до ул.Советская, по ул. Дзержинского на участке от Садового переулка до ул. Советская, по ул. Никитская на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевская, по ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевская до ул. Советская;

— 07.09.2019 с 21:00 до 23:00 по ул. Пролетарская на участке от ул. К. Маркса до Чулковского моста и п/п, по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского по Зареченскому мосту на участке от Оружейного переулка до ул. Мосина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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