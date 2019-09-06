2019-09-06T11:48:38+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области отвлеклась на разговор и лишилась девяти тысяч рублей

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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В Ефремове местная жительница лишилась 9 тысяч рублей. По предварительным данным, к ней домой вошла знакомая соседки. Женщина отвлекла хозяйку квартиры разговором и, воспользовавшись невнимательностью, забрала деньги.

Полицейские обнаружили 32-летнюю ранее судимую подозреваемую. Она призналась в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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