Жительница Тульской области отвлеклась на разговор и лишилась девяти тысяч рублей
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Ефремове местная жительница лишилась 9 тысяч рублей. По предварительным данным, к ней домой вошла знакомая соседки. Женщина отвлекла хозяйку квартиры разговором и, воспользовавшись невнимательностью, забрала деньги.
Полицейские обнаружили 32-летнюю ранее судимую подозреваемую. Она призналась в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU