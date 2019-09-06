«Тулица» уступила «Жетысу» в Казани

СЕГОДНЯ 11:27 2019-09-06T11:28:01+03:00

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«Тулица» уступила «Жетысу» в турнире Лидии Логиновой в Казани. Игра состоялась 5 сентября.

Первые 3 сета команды играли со счетом 24:26, 20:25, 25:23. Точка в игре была поставлена в 4 партии.

Тулячки были в роли догоняющей команды всю партию, в итоге так и не смогли изменить ход игры. Счет в партии - 11:25. Общий итог матча 1:3 в пользу казахстанских волейболисток.

В этой игре тульские тренеры продолжили моделировать состав и дали возможность проявить себя всем игрокам клуба, также как и в матче с «Динамо-Казань», но собственные ошибки не позволили повторить успех прошлой игры («Тулица» выиграла 3:0).

ИСТОЧНИК KP.RU