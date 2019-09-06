В тульском Заречье прошло «Вишневое чаепитие»
Туляков напоили чаем с вареньем и угостили сладостями
Фото: Администрация города
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5 сентября в Заречье в Октябрьском сквере прошел праздник «Вишневое чаепитие», посвященный Дню города Тулы и Дню Тульской области.
Для туляков была подготовлена обширная программа. В детской зоне работали мастер-классы по декпажу, квиллингу и аквагриму. Дети и взрослы могли сделать забавные фото с ростовыми куклами и поиграть в городки. Также была подготовлена концертная программа с песнями и плясками.
В конце праздника зареченцев ждало чаепитие с вареньем, баранками и конфетами. Отмечается, что сладости, блины и булочки также принесли горожане.
ИСТОЧНИК KP.RU