2019-09-06T10:46:29+03:00
Общество

Тула входит в топ-3 городов, где пройдут самые интересные опен-эйры

По данным ТурСтата, Тула занимает 2-е место
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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фото: Алексей ФОКИНфото: Алексей ФОКИН
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ТурСтат определил самые интересные опен-эйр-фестивали и праздники, которые пройдут 7 и 8 сентября, и составил рейтинг городов для поездок в ближайшие выходные.

В соответствии с рейтингом, Тула занимает 2-е место в топе-3 городов, в которых пройдут одни из самых востребованных опен-эйров 7-8 сентября 2019 года.

На первом месте — День города в Москве, на третьей строчке — Фестиваль водного туризма, который состоится 7 сентября в Выборге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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