Судья ошибся, не назначив пенальти в ворота "Арсенала" в матче с ЦСКА
В компенсированное время за фол Евгений Турбин должен был удалить игрока ЦСКА
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Главный судья матча 8 тура чемпионата России по футболу Евгений Турбин допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота "Арсенала".
- Арбитр должен был назначить пенальти за фол Сергея Ткачева. Кроме того, в компенсированное время за фол он должен был удалить игрока ЦСКА, - цитирует главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова ТАСС.
Напомним, матч "Арсеналом" и ЦСКА состоялся 1 сентября. Игра завершилась со счетом 1:2.
ИСТОЧНИК KP.RU