Судья ошибся, не назначив пенальти в ворота "Арсенала" в матче с ЦСКА

СЕГОДНЯ 10:43 2019-09-06T10:45:51+03:00

В компенсированное время за фол Евгений Турбин должен был удалить игрока ЦСКА

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Главный судья матча 8 тура чемпионата России по футболу Евгений Турбин допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота "Арсенала".

- Арбитр должен был назначить пенальти за фол Сергея Ткачева. Кроме того, в компенсированное время за фол он должен был удалить игрока ЦСКА, - цитирует главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова ТАСС.

Напомним, матч "Арсеналом" и ЦСКА состоялся 1 сентября. Игра завершилась со счетом 1:2.

ИСТОЧНИК KP.RU