СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-06T10:12:04+03:00

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День города Тулы вошел в ТОП событий выходных. 7 сентября 873 годовщину со дня основания города в областном центре отметят фестивалями, концертами и фейерверками.

Рейтинг составил ТурСтат по результатам анализа популярности и уникальности событий осенних выходных.

В первую тройку опен-эйр событий для отдыха и путешествий на выходные вошли также праздники Дня города в Москве и водный фестиваль в Выборге.

ИСТОЧНИК KP.RU