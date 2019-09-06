День города Тулы вошел в ТОП событий выходных
Праздничную дату туляки отметят фестивалями, концертами и фейерверками
Фото: Алексей ФОКИН
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День города Тулы вошел в ТОП событий выходных. 7 сентября 873 годовщину со дня основания города в областном центре отметят фестивалями, концертами и фейерверками.
Рейтинг составил ТурСтат по результатам анализа популярности и уникальности событий осенних выходных.
В первую тройку опен-эйр событий для отдыха и путешествий на выходные вошли также праздники Дня города в Москве и водный фестиваль в Выборге.
ИСТОЧНИК KP.RU