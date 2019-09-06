За последние несколько лет количество выбросов в Туле сократилось на 30%

СЕГОДНЯ 10:08 2019-09-06T10:08:30+03:00

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5 сентября состоялось заседание регионального правительства, на котором обсудили экологическую ситуацию в 2018 году и первом полугодии 2019 года.

По словам министра природных ресурсов и экологии Юрия Панфилова, основные источники загрязнения в регионе — промышленные предприятия. Большая часть загрязняющих веществ попадает в атмосферу с выбросами предприятий Тулы и Суворовского района. Чуть меньше трети приходится на предприятия Новомосковска, Алексина, Ефремова и Щекинского района. Это Черепетская ГРЭС, «Тулачермет», НАК «Азот» (Новомосковск), «Щекиноазот», Косогорский металлургический завод, ряд предприятий по выпуску строительных материалов.

Также сообщилось, что с 2015 года в регионе ведется системное взаимодействие по экологической безопасности более чем с 30 крупными промышленными предприятиями, разработаны планы природоохранных мероприятий. Благодаря им за последние несколько лет выбросы вредных веществ сократились на 30%.

Еще одно важное направление – состояние поверхностных водных объектов. Основными загрязнителями воды являются предприятия жилищно-коммунального сектора, которые сбрасывают плохо очищенные или неочищенные сточные воды в реки.

ИСТОЧНИК KP.RU