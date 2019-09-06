В Тульской области двое нападали на пенсионеров и грабили их имущество

СЕГОДНЯ 09:41 2019-09-06T09:41:57+03:00

Уголовное дело направлено на рассмотрение в тульский областной суд

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Двое туляков обвиняются в совершении ряда преступлений на территории Плавского и щекинского районов Тульской области.

По версии следствия, 34-летний и 44-летний обвиняемые на протяжении почти 2-х месяцев на территории области совершали ряд убийств и разбойных нападений. Жертвами мужчин становились пенсионеры. Напав на них, преступники грабили их имущество и совершали

иные преступления против собственности.

На данный момент уголовное дело направлено на рассмотрение по существу с участием коллегии присяжных заседателей в тульский областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU