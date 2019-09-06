В Туле закрывается сезон молодежного пространства «Газон»

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-06T09:23:27+03:00

На закрытии гостей и жителей города ждет еще более интересная программа

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Сегодня, 6 сентября, - официальное закрытие молодежного пространства «Газон». В течение более 2-х месяцев на Казанской набережной проводились различные тренинги, экскурсии, походы, концерты и большие вечеринки.

На закрытии сезона туляков ждет еще более интересная прграмма.

С 16.00 – масштабный розыгрыш больших призов каждые полчаса.

(Годовые абонементы от фитнес-студий города, большая туристическая палатка, годовой запас бургеров, сертификат в барбершоп, косметические наборы, выходные в Грумантах, самокат и не только...)

Презентация мероприятий молодежной политики и знакомство с командой проекта, выступления творческих коллективов города.

Долгожданная дискотека "Назад в будущее – хитами прошлого".

Фейерверк!

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Беседка «Скобочки».

16.30 - квест «Языковая среда» от лингвистических школ: Alma Mater, «La Mancha Клуб Испанского в Туле», «Banana School», Joy School, «5 баллов», МАГИСТРLUX , «Альбион».

СПОРТИВНЫЙ БЛОК

С 18:00 до 20:00 - стационарная площадка игры в дартс для всех желающих на большой площади набережной от "Тульского дартс сообщества" г. Тулы

Спортивные локации Казанской набережной. Район футбольной «коробки».

16:00 - 21:00 – стационарная площадка с инвентарем;

19:00 - тренировка от Елены Бакакиной, тренера студии фитнеса и танцев "ТОП.

ИГРОТЕКА

Беседка "Пончик".

16:00 - 21:00 - настольные и напольные игры.

МАСТЕР-КЛАССЫ

16:00 - 18:00 - арт-студия «Вдохновение» - мастер-класс по рисованию. Требуется предварительная регистрация (14-30);

16:30 - 17:30 - студия творчества «Краски» - мастер-класс «Ромашки».

Требуется предварительная регистрация (14-30);

17:00 - 19:00 - центр традиционной тульской керамики – мастер-класс по лепке из глины (14-30);

17:00 - 19:00 - компьютерная академия «Рубикон» - мастер-класс «Диодные открытки». Требуется предварительная регистрация (5+);

18:00-20:00 - детская парикмахерская «Кеша хороший» - плетение кос (0+);

18:00-19:00 - HOOP & LOVE – мастер-класс класс по хупингу (10+);

18:30-19:30 - Добрый Бобёр – мастер-класс «Деревянный художник». Требуется предварительная регистрация (5+).

ЭКСКУРСИОННЫЙ БЛОК

17.00 – экскурсия «Арсенал и щит России».

В рамках экскурсии будут раскрыты несколько секретов: когда, как и сколько раз Тула спасала столицу нашей Родины. Туляков познакомят с историей тульского оружейного дела, где все начиналось и кто такие "казюки". Сбор группы в 16.50 у инфо-центра молодежного пространства «Газон» на Казанской набережной;

19.00 – экскурсия «Тула мистическая».

В мире есть немало мест, которые и притягивают, и пугают своей таинственностью. Там пропадают люди, там летают вещи, там появляются призраки. Ученые так и не могут понять толком этих феноменов, то объясняя их массовыми галлюцинациями, то попросту разводя руками. Во время экскурсии тулякам расскажут об этих таинственных местах и явлениях нашего города.

Сбор группы в 18:50 у инфо-центра молодежного пространства «Газон» на Казанской набережной.

РАБОТА КИНОТЕАТРА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Амфитеатр Казанской набережной.

22:00 - фильм кинофестиваля «Улыбнись, Россия!» - «Яна + Янко»

Внимание! При неблагоприятных погодных условиях возможны изменения в расписании работы площадок. Подробная информация в официальной группе проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU