2019-09-05T17:57:25+03:00
Общество

На Баташевском мосту в Туле установили камеры

О работе комплексов предупреждают соответствующие указатели
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Администрация городаФото: Администрация города
Изменить размер текста:

На Баташевском мосту в Туле установили два комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений. Камеры фиксируют, если большегрузы вопреки запретам пересекают мост. Напомним, здесь установлен дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».

О работе комплексов автоматической фотовидеофиксации участников дорожного движения информируют заблаговременно.

Соответствующие указатели размещены на подъездах к участку на желтых плакатах, а также под дорожными знаками 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» размещены таблички 8.23 «Фотовидеофиксация».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульском Заречье разбили стекло салона сотовой связи
Рядом с рекой Тулицей обнаружилась стихийная свалка мусора
Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области
Игра ЦСКА в Туле закончилась штрафом команды на 80 тысяч
В Тульской области создан Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства
«Ростелеком» подвел итоги работы на фестивале «Спасская башня»
Ко Дню рождения Тулы жители посвятили городу песню и сняли клип
В Туле на ул. Октябрьской неизвестные разбили окно в салоне сотовой связи
Сырокопченые новинки и ретрофотозону представит на ежегодном Торжище Тульский мясокомбинат
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков длячастных лиц
Житель Тульской области похитил автомобильный аккумулятор и два колеса