На Баташевском мосту в Туле установили камеры
О работе комплексов предупреждают соответствующие указатели
Фото: Администрация города
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На Баташевском мосту в Туле установили два комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений. Камеры фиксируют, если большегрузы вопреки запретам пересекают мост. Напомним, здесь установлен дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».
О работе комплексов автоматической фотовидеофиксации участников дорожного движения информируют заблаговременно.
Соответствующие указатели размещены на подъездах к участку на желтых плакатах, а также под дорожными знаками 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» размещены таблички 8.23 «Фотовидеофиксация».
ИСТОЧНИК KP.RU