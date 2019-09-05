На Баташевском мосту в Туле установили камеры

СЕГОДНЯ 17:56 2019-09-05T17:57:25+03:00

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На Баташевском мосту в Туле установили два комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений. Камеры фиксируют, если большегрузы вопреки запретам пересекают мост. Напомним, здесь установлен дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».

О работе комплексов автоматической фотовидеофиксации участников дорожного движения информируют заблаговременно.

Соответствующие указатели размещены на подъездах к участку на желтых плакатах, а также под дорожными знаками 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» размещены таблички 8.23 «Фотовидеофиксация».

ИСТОЧНИК KP.RU