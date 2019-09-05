Рядом с рекой Тулицей обнаружилась стихийная свалка мусора

СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-05T17:29:20+03:00

Вероятно, отходы скапливались на этом месте в течении нескольких лет

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В районе улицы Гармонной рядом с рекой Тулицей появилась стихийная свалка. Мусор растянулся на несколько десятков метров. Свалка представляет собой преимущественно бытовые отходы, и, судя по всему, местные жители выбрасывали туда мусор на протяжении нескольких лет.

Что послужило причиной несанкционированной свалки мусора на этой территории — не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU