Игра ЦСКА в Туле закончилась штрафом команды на 80 тысяч
Из-за болельщиков на команду наложили штрафные санкции
Фото: Архив "КП"
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Московскую команду ЦСКА после гостевого матча с «Арсеналом» 1 сентября оштрафовали на 80 тысяч рублей. Причиной этому послужило поведение болельщиков на тульских трибунах. Во время матча зрители использовали пиротехнику «без бросания на трибуны, поле и прилегающую территорию». За это ЦСКА получили штрафные санкции.
Напомним, что игра «Арсенал» - ЦСКА 1 сентября закончилась счетом 1:2 в пользу армейцев.
ИСТОЧНИК KP.RU