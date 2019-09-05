2019-09-05T17:00:41+03:00
Общество

Игра ЦСКА в Туле закончилась штрафом команды на 80 тысяч

Из-за болельщиков на команду наложили штрафные санкции
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Московскую команду ЦСКА после гостевого матча с «Арсеналом» 1 сентября оштрафовали на 80 тысяч рублей. Причиной этому послужило поведение болельщиков на тульских трибунах. Во время матча зрители использовали пиротехнику «без бросания на трибуны, поле и прилегающую территорию». За это ЦСКА получили штрафные санкции.

Напомним, что игра «Арсенал» - ЦСКА 1 сентября закончилась счетом 1:2 в пользу армейцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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