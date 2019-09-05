2019-09-05T16:33:14+03:00
Общество

В Тульской области создан Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства

Фонду будут передаваться имущество, имущественные права и обязательства застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и иных объектов
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Инспекция по государственному архитектурно-строительному надзору Тульской области провела встречу с дольщиками застройщика ООО СК «Фаворит». В июле этого года Арбитражный суд Тульской области признал его банкротом. В отношении застройщика открыто конкурсное производство.

29 августа Тульская областная Дума приняла закон «О регулировании отдельных отношений в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Тульской области». В нем закреплены полномочия регионального парламента и правительства в сфере долевого строительства.

Для урегулировании обязательств застройщиков, которые оказались банкротами, в регионе был создан Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Тульской области. Фонду будут передаваться имущество, имущественные права и обязательства застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и иных объектов.

Также начал работу дополнительный офис конкурсного управляющего, где дольщики смогут получить консультацию и подать документы для включения их требований в реестр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24