В Тульской области создан Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства
Инспекция по государственному архитектурно-строительному надзору Тульской области провела встречу с дольщиками застройщика ООО СК «Фаворит». В июле этого года Арбитражный суд Тульской области признал его банкротом. В отношении застройщика открыто конкурсное производство.
29 августа Тульская областная Дума приняла закон «О регулировании отдельных отношений в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Тульской области». В нем закреплены полномочия регионального парламента и правительства в сфере долевого строительства.
Для урегулировании обязательств застройщиков, которые оказались банкротами, в регионе был создан Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Тульской области. Фонду будут передаваться имущество, имущественные права и обязательства застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и иных объектов.
Также начал работу дополнительный офис конкурсного управляющего, где дольщики смогут получить консультацию и подать документы для включения их требований в реестр.
ИСТОЧНИК KP.RU