Ко Дню рождения Тулы жители посвятили городу песню и сняли клип
Композиция называется «Над Тулой»
Фото: стоп-кадр видео Алексей Козлов
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Жители Тулы посвятили песню любимому городу и сняли к ней клип. Исполняет композицию «Над Тулой» Алексей Козлов, он и опубликовал получившийся ролик на своей странице. Также в клипе снялись ученики известной тульской школы танцев.
Фото: стоп-кадр видео Алексей Козлов
Клип снят в историческом центре города. Основными площадками послужили: ул. Металлистов, Казанская набережная, кремль и площадь у "Шлема".
Фото: стоп-кадр видео Алексей Козлов
ИСТОЧНИК KP.RU