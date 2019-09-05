Ко Дню рождения Тулы жители посвятили городу песню и сняли клип

СЕГОДНЯ 15:21 2019-09-05T15:22:53+03:00

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Жители Тулы посвятили песню любимому городу и сняли к ней клип. Исполняет композицию «Над Тулой» Алексей Козлов, он и опубликовал получившийся ролик на своей странице. Также в клипе снялись ученики известной тульской школы танцев.

Фото: стоп-кадр видео Алексей Козлов

Клип снят в историческом центре города. Основными площадками послужили: ул. Металлистов, Казанская набережная, кремль и площадь у "Шлема".

Фото: стоп-кадр видео Алексей Козлов

ИСТОЧНИК KP.RU