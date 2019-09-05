2019-09-05T14:14:16+03:00
Происшествия

Житель Тульской области похитил автомобильный аккумулятор и два колеса

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Киреевского района похитил аккумулятор и два колеса. Он снял их с автомобиля ВАЗ-2107 в поселке Басово-Прудный. Машина долгое время стояла припаркованной на улице. В дальнейшем молодой человек планировал продать краденное.

Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. 22-летний молодой человек признался в содеянном. В полиции не исключают, что он может быть причастен к другим подобным преступлениям.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24