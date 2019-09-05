Житель Тульской области похитил автомобильный аккумулятор и два колеса

СЕГОДНЯ 14:13 2019-09-05T14:14:16+03:00

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Житель Киреевского района похитил аккумулятор и два колеса. Он снял их с автомобиля ВАЗ-2107 в поселке Басово-Прудный. Машина долгое время стояла припаркованной на улице. В дальнейшем молодой человек планировал продать краденное.

Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. 22-летний молодой человек признался в содеянном. В полиции не исключают, что он может быть причастен к другим подобным преступлениям.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU