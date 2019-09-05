Туляк украл из магазина деньги и шесть бутылок пива
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Пролетарском округе мужчина ранним утром разбил оконное стекло и забрался внутрь магазина. Он украл 1 500 рублей и 6 бутылок пива. Уходя, мужчина оставил на месте происшествия следы. По ним его удалось вычислить.
Полицейские установили, что к краже причастен безработный 33-летний мужчина, проживающий неподалеку от магазина. Ранее он уже был судим.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU