Туляк украл из магазина деньги и шесть бутылок пива

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-05T12:54:17+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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В Пролетарском округе мужчина ранним утром разбил оконное стекло и забрался внутрь магазина. Он украл 1 500 рублей и 6 бутылок пива. Уходя, мужчина оставил на месте происшествия следы. По ним его удалось вычислить.

Полицейские установили, что к краже причастен безработный 33-летний мужчина, проживающий неподалеку от магазина. Ранее он уже был судим.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU