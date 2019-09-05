2019-09-05T11:41:23+03:00
Общество

Тульские парки отпразднуют День города

7 сентября парки города приглашают туляков на масштабные мероприятия
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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День рождения Тулы отмечает весь город. В празднике задействовано множество площадок, и парки являются одними из центральных точек, на которых туляки смогут провести День города 7 сентября.

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

12:00, 14:30, 17:00 Тематическая мини-экскурсия «Самые самые» (ул. Октябрьская, д.26; Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова, к. 10)

14:00 — 19:00 Танцевальные мастер – классы по различным направлениям (Большой круг)

14:00 — 20:00 Ярмарка тульских мастеров; мастер-классы, мимы, стринг-арт «Тула», полевая кухня (Фонтанная площадь)

15:00 — 18:00 Дискотека, мини-цирк (Детский городок)

15:00 — 20:00 Литературно-музыкальная гостиная «В гостях у Льва Толстого»: библиофест «Читай, Тула!»; выступление поэтов, бардов; танцевальный вечер «Под звуки духового оркестра…» (площадка у памятника Л.Н. Толстого)

16:00 — 18:00 «Матрешкин Парк» (стилизованные конструкции в виде матрешек, выступления костюмированных артистов) (Центральная аллея); шоу на гироскутерах.

Комсомольский парк культуры и отдыха

14:00 — 18:00 Концертная программа (выступление детских и взрослых творческих коллективов города) (Эстрада)

16:00 — 18:00 Детская анимационная программа (Детский городок и Центральная аллея)

В Пролетарском парке культуры и отдыха с 14:00 — 18:00 состоится концертная программа (площадка «Эстрада»)

ИСТОЧНИК KP.RU

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