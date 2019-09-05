В Тульской области лихач вылетел на встречку и столкнулся с легковушкой
Водитель «ВАЗа» госпитализирован с различными травмами
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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4 сентября в 13.05 на 97 км дороги «Лопатково-Ефремов» Ефремовского района произошло ДТП.
27-летний мужчина на автомобиле «ГАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «ВАЗ 21130» под управлением 19-летнего молодого человека.
В результате ДТП водитель «ВАЗа» госпитализирован с различными травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU