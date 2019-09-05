2019-09-05T09:53:56+03:00
Общество

Тулячка стала призером всероссийского поэтического конкурса о Великой Отечественной войне

Светлана Борзова прислала на конкурс стихотворение «Отгремели салюты Победы…»
Мария ВЛАСОВА
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Тулячка стала призером всероссийского поэтического конкурса о Великой Отечественной войне. Светлана Борзова заняла 3 место в возрастной категории от 18 до 25 лет. 23-летняя жительница Тулы прислала на конкурс стихотворение «Отгремели салюты Победы…».

Всего произведения о событиях и героях Великой Отечественной войны прислали около 300 участников из России, Республики Беларусь и Украины.

Конкурс «Поэзия Победы» посвящен 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Финалистов наградят 7 сентября в московском Музее Победы.

В торжественной церемонии примут участие вдова поэта Анна Пугач и председатель жюри конкурса известный поэт-песенник Александр Шаганов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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