СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-05T09:53:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Тулячка стала призером всероссийского поэтического конкурса о Великой Отечественной войне. Светлана Борзова заняла 3 место в возрастной категории от 18 до 25 лет. 23-летняя жительница Тулы прислала на конкурс стихотворение «Отгремели салюты Победы…».

Всего произведения о событиях и героях Великой Отечественной войны прислали около 300 участников из России, Республики Беларусь и Украины.

Конкурс «Поэзия Победы» посвящен 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Финалистов наградят 7 сентября в московском Музее Победы.

В торжественной церемонии примут участие вдова поэта Анна Пугач и председатель жюри конкурса известный поэт-песенник Александр Шаганов.

ИСТОЧНИК KP.RU