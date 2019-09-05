В Туле на ул. Щегловской Засеке горел строительный мусор в здании

СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-05T09:37:31+03:00

Изменить размер текста: A A

4 сентября в Туле на ул. Щегловская Засека загорелось кирпичное здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:30.

На место происшествия незамедлительно выехали 5 пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания.

По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал, сгорел строительный мусор. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU