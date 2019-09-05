В Туле на ул. Щегловской Засеке горел строительный мусор в здании
Причина пожара выясняется
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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4 сентября в Туле на ул. Щегловская Засека загорелось кирпичное здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:30.
На место происшествия незамедлительно выехали 5 пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания.
По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал, сгорел строительный мусор. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU