2019-09-05T09:28:53+03:00
Происшествия

В Тульской области полыхал дом: есть пострадавший

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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5 сентября в с. Казначеево Алексинского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:03.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 13 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия пострадал человек. В комнате обгорела кровать, частично потолок и стена. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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