Туляк, заступившись за сестру, осужден на 11 лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 17:50 2019-09-04T17:50:23+03:00

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В Туле в Зареченском районе п. Октябрьский 30-летний мужчина вместе со своими знакомыми и сестрой находились в кухне одного из домов, где распивали спиртное. В какой-то момент один из присутствующих гостей начал оскорблять сестру осужденного, а также пытался наброситься на нее. На неоднократные просьбы осужденного в адрес обидчика сестры покинуть дом, последний отвечал отказом. Тогда осужденный, взяв нож, три раза ударил своего знакомого: в область шеи, груди и левой руки. После этого потерпевший вышел на улицу, где скончался от полученных телесных повреждений.

На этапе предварительного следствия по уголовному делу обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима по статье УК «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU