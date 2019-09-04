На тульском сайте продавалась опасная косметика
Суд удовлетворил административное исковое заявление
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В Туле специалисты Роспотребнадзора в результате мониторинга интнет-ресурсов обнаружили сайт с «подозрительной» косметикой.
В ходе проверки было установлено, что в составе косметических средств, продающихся на сайте, содержится лидокаин, который запрещен в подобной продукции.
В связи с этим было принято решение о подаче заявления о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет» информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Советским районным судом г. Тулы административное исковое заявление Управления было удовлетворено.
ИСТОЧНИК KP.RU