На тульском сайте продавалась опасная косметика

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-04T17:00:50+03:00

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В Туле специалисты Роспотребнадзора в результате мониторинга интнет-ресурсов обнаружили сайт с «подозрительной» косметикой.

В ходе проверки было установлено, что в составе косметических средств, продающихся на сайте, содержится лидокаин, который запрещен в подобной продукции.

В связи с этим было принято решение о подаче заявления о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет» информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Советским районным судом г. Тулы административное исковое заявление Управления было удовлетворено.

ИСТОЧНИК KP.RU