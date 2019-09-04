2019-09-04T16:14:02+03:00
Общество

Тульский музей оружия приглашает жителей отметить День города

7 сентября с 10:00 до 22:00 туляков ждут праздничные мероприятия
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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7 сентября в тульском музе оружия «Шлем» состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Туляков ждут интерактивные площадки, костюмированные экскурсии, концертные программы и многое другое.

Предлагаем ознакомиться с полной афишей мероприятий:

10:00 — 20:20 Пешеходные экскурсии «Тула оружейная», «Династия Демидовых: у истоков оружейной Тулы», «Стальные стражи». Культурно-образовательная программа «Фронтовая почта»

10:00 — 21:00 Костюмированные экскурсии по постоянной суперсовременной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности»

12:00 — 13:00 Краеведческий конкурс «Тула оружейная»

11:30, 13:34, 15:00, 16:45, 18:00, 19:30 Демонстрация фильма, посвященного героическим страницам российской военной истории и истории оружейного производства 14:00 — 19:00 Интерактивные фотоплощадки «Форпост», «Огневой рубеж», «Ремесленная слобода»

16:00 — 17:00 Патриотическая культурно-образовательная программа «Арсенал и щит России»

17:00 — 19:00 Праздничная концертная программа «Пусть живет и процветает наша тульская земля!»

21:50 — 22:00 Праздничное светомузыкальное представление, продолжающееся городским фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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