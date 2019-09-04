В Тульской области двое пытались украсть электропровода

СЕГОДНЯ 15:48 2019-09-04T15:48:02+03:00

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В Арсеньевском районе Тульской области 44-летний неработающий ранее судимый житель одной из деревень и его 31-летняя неработающая ранее судимая подельница пытались похитить электропровода с действующей линии электропередач.

Предположительно, для реализации преступного умысла они использовали ножовку по металлу и монтерские когти.

Покушение было пресечено, подозреваемые доставлены в подразделение полиции для разбирательства, где признались в нарушении законодательства.

В данный момент сотрудниками полиции проводится работа по выяснению всех деталей происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU