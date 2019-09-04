2019-09-04T15:26:53+03:00
Общество

Тульское здание Дома ребенка до сих пор остается в желтом цвете

Демонтировать сайдинг должны были до 1 сентября 2019 года
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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По поводу здания Дома ребенка, находящегося на пересечении улиц Ф. Энгельса и Л. Толстого, никак не утихают толки. В феврале этого года его облицевали ярко-желтым сайдингом, однако туляки резко возразили по поводу такой отделки фасадов, потребовав вернуть Дому ребенка первоначальный вид. Как выяснилось из архивных документов, это здание 1909 года постройки, и раньше оно имело довольно колоритный для своей эпохи облик.

В результате общественных волнений администрация Тулы и управление по административно-техническому надзору указали собственнику здания на необходимость вернуть Дому ребенка прежний вид до 1 сентября. Однако никаких работ по демонтажу в указанный срок выполнено не было. По этому поводу разгорелись обсуждения — туляки настроены подать заявку в инспекцию Тульской области по охране объектов культурного наследия, чтобы признать здание исторически ценным. По сети уже распространяются документы с «просьбой подписать».

ИСТОЧНИК KP.RU

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