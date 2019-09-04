На Баташевском мосту в Туле установят камеры видеонаблюдения
Несмотря на запрещающие знаки, большегрузы все равно продолжают движение по мосту
Фото: Алексей ФОКИН
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Несмотря на запрещающие дорожные знаки, водители грузовиков все равно продолжают движение по отремонтированному объекту. В результате таких нарушений большегрузы снесли установленные рамки-ограничители, которые препятствуют проезду тяжелой техники высотой более 3-х метров.
Фото: Алексей ФОКИН
Чтобы ситуация не повторилась вновь, с сегодняшнего дня на Баташевском мосту дежурят сотрудники ГИБДД, а в ближайшие дни на месте будут установлены камеры видеофиксации.
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU