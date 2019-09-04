На Баташевском мосту в Туле установят камеры видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-04T14:58:42+03:00

Несмотря на запрещающие знаки, большегрузы все равно продолжают движение по мосту

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Несмотря на запрещающие дорожные знаки, водители грузовиков все равно продолжают движение по отремонтированному объекту. В результате таких нарушений большегрузы снесли установленные рамки-ограничители, которые препятствуют проезду тяжелой техники высотой более 3-х метров.

Фото: Алексей ФОКИН

Чтобы ситуация не повторилась вновь, с сегодняшнего дня на Баташевском мосту дежурят сотрудники ГИБДД, а в ближайшие дни на месте будут установлены камеры видеофиксации.

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU