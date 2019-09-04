Тульская телебашня сияет разными цветами
На телебашне «Тульского ОРТПЦ» установили подсветку
фото: стоп-кадр видео Сергей Белов
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На 180 метровой телебашне «Тульского ОРТПЦ» в п. Басово установили яркую подсветку. Башня украшена линейной подсветкой, которая попеременно меняет цвета: белый, синий, красный, зеленый.
Благодаря такой подсветке неприметная вышка теперь превратилась в видимый «ориентир», расположенный на самом «верху» проспекта Ленина.
Фото: стоп-кадр видео Сергей Белов
ИСТОЧНИК KP.RU