В Туле неделю не будут отключать свет
Ремонтные работы электросетей не планируются с 4 по 9 сентября
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В Туле неделю не будут отключать свет. Об этом сообщают «Тульские городские электрические сети».
Если раньше отключения проводились почти каждый день, то с 4 по 9 сентября 2019 года никаких плановых работ по ремонту электросетей не планируется. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города.
Возобновятся отключения электроэнергии уже 10 сентября 2019 года в усиленном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU