СЕГОДНЯ 13:02 2019-09-04T13:02:12+03:00

Ремонтные работы электросетей не планируются с 4 по 9 сентября

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В Туле неделю не будут отключать свет. Об этом сообщают «Тульские городские электрические сети».

Если раньше отключения проводились почти каждый день, то с 4 по 9 сентября 2019 года никаких плановых работ по ремонту электросетей не планируется. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города.

Возобновятся отключения электроэнергии уже 10 сентября 2019 года в усиленном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU