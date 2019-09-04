На День города в Тульском кремле и музее оружия пройдут выставки и костюмированные экскурсии

СЕГОДНЯ 12:44 2019-09-04T12:44:10+03:00

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Одними из центральных площадок празднования Дня города 7 сентября стали Тульский кремль и кремлевский музей оружия.

С 10 утра до 6 вечера на территории кремля будет располагаться большая выставка-ярмарка «Тульское торжище», на которой все желающие смогут приобрести что-нибудь интересное.

В музее оружия на кремлевской территории с 10:00 до 21:00 пройдут тематические костюмированные экскурсии «Защитники Тулы и южных рубежей России. Вооружение российских войнов XVI — XVII вв».

ИСТОЧНИК KP.RU