На День города в Тульском кремле и музее оружия пройдут выставки и костюмированные экскурсии
Мероприятия начнутся с 10:00
Фото: Алексей ФОКИН
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Одними из центральных площадок празднования Дня города 7 сентября стали Тульский кремль и кремлевский музей оружия.
С 10 утра до 6 вечера на территории кремля будет располагаться большая выставка-ярмарка «Тульское торжище», на которой все желающие смогут приобрести что-нибудь интересное.
В музее оружия на кремлевской территории с 10:00 до 21:00 пройдут тематические костюмированные экскурсии «Защитники Тулы и южных рубежей России. Вооружение российских войнов XVI — XVII вв».
ИСТОЧНИК KP.RU