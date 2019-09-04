2019-09-04T12:21:19+03:00
Общество

Казанская и Пролетарская набережные приглашают туляков на День города

Афиша мероприятий на Казанской и Пролетарской набережных
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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На площадках Казанской и Пролетарской набережных 7 сентября состоятся праздничные концерты, выступления спортсменов-флайбордистов, а также туляков порадует яркая пиротехническая открытка и многое другое.

Подробная афиша мероприятий на Казанской набережной:

11:00 — 22:00 Зоны активностей

12:00 — 15:00 Программа тульских вокалистов и танцевальных коллективов

15:00 — 15:20 Программа флайбордистов (русло р. Упы)

17:00 — 18:00 Выступление танцевального коллектива «NEO»

18:00 — 18:40 Выступление Любови Труфановой

18:40 — 19:00 Программа флайбордистов (русло р. Упы)

19:00 — 22:00 Музыкальный фестиваль «Jazz Port»

19:00 — 22:00 Праздничная пиротехническая открытка

С 11:00 туляков приглашает Пролетарская набережная. Там будут работать спортивные площадки, а вечером состоится дискотека и праздничный фейерверк. 11:00 — 15:00 Спортивные площадки 20:00 — 22:00 Молодежная дискотека 22:00 Фейрверк

ИСТОЧНИК KP.RU

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