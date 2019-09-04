Казанская и Пролетарская набережные приглашают туляков на День города
На площадках Казанской и Пролетарской набережных 7 сентября состоятся праздничные концерты, выступления спортсменов-флайбордистов, а также туляков порадует яркая пиротехническая открытка и многое другое.
Подробная афиша мероприятий на Казанской набережной:
11:00 — 22:00 Зоны активностей
12:00 — 15:00 Программа тульских вокалистов и танцевальных коллективов
15:00 — 15:20 Программа флайбордистов (русло р. Упы)
17:00 — 18:00 Выступление танцевального коллектива «NEO»
18:00 — 18:40 Выступление Любови Труфановой
18:40 — 19:00 Программа флайбордистов (русло р. Упы)
19:00 — 22:00 Музыкальный фестиваль «Jazz Port»
19:00 — 22:00 Праздничная пиротехническая открытка
С 11:00 туляков приглашает Пролетарская набережная. Там будут работать спортивные площадки, а вечером состоится дискотека и праздничный фейерверк. 11:00 — 15:00 Спортивные площадки 20:00 — 22:00 Молодежная дискотека 22:00 Фейрверк
ИСТОЧНИК KP.RU