2019-09-04T12:15:22+03:00
Общество

На ул. Оборонной в Туле снесли аварийный дом

Продолжается комплекс мероприятий по благоустройству
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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В Туле на ул. Оборонной, 34 снесли аварийный дом. Работы проводились в рамках благоустройства прилегающих к дороге территорий. Само дорожное полотно уже привели в порядок.

В этом году ул. Оборонную комплексно ремонтируют. Проводится замена асфальтового покрытия, установка бордюрного камня, новых остановочных павильонов.

Общая протяженность участка - 2,4 км, финансирование - 106 млн рублей.

На контроле Главного управления по Центральному округу - покраска еще 4 фасадов зданий и возведение 200 метров забора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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