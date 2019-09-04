День города в Туле: афиша мероприятий на площади Ленина

СЕГОДНЯ 12:07 2019-09-04T12:20:20+03:00

Мероприятия на главной площади продлятся с 9:00 до 22:00

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На День рождения Тулы по городу будут работать несколько площадок. На каждой их них в честь праздника пройдут масштабные мероприятия.

Предлагаем афишу мероприятий, которые пройдут 7 сентября на главной площади Тулы и близлежащих площадках.

День города на пл. Ленина:

9:00 Старт легкоатлетического марафона

11:00 — 14:00 Командная игра «Тульский рубеж»

11:00 — 14:00 Чемпионат по силовому экстриму «Сила Тулы»

12:00 — 14:00 Торжественное открытие Дня города Тулы. Праздничный концерт-награждение (сцена) 16:00 — 18:00 Парад духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»

18:00 — 21:00 Праздничный концерт исполнителей тульской эстрады (сцена)

21:00 — 22:00 Выступление артистов российской эстрады (сцена)

22:00 Праздничный фейерверк (у стен Тульского кремля по сторонам от Музея самоваров)

На стоянке здания правительства Тульской области со стороны ул. Советской (пр. Ленина, 2) с 9:00 до 16:00 пройдет концертная программа с участием тульских артистов, а также будет работать пункт отбора на военную службу по контракту.

На участке ул. Металлистов — ул. Менделеевской — Крестовоздвиженская площадь с 11:00 до 22:00 состоится гастро-фестиваль с угощениями и дегустациями, ремесленные мастер-классы, арт-базар, фотозоны.

ИСТОЧНИК KP.RU