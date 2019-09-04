2019-09-04T12:20:20+03:00
Общество

День города в Туле: афиша мероприятий на площади Ленина

Мероприятия на главной площади продлятся с 9:00 до 22:00
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На День рождения Тулы по городу будут работать несколько площадок. На каждой их них в честь праздника пройдут масштабные мероприятия.

Предлагаем афишу мероприятий, которые пройдут 7 сентября на главной площади Тулы и близлежащих площадках.

День города на пл. Ленина:

9:00 Старт легкоатлетического марафона

11:00 — 14:00 Командная игра «Тульский рубеж»

11:00 — 14:00 Чемпионат по силовому экстриму «Сила Тулы»

12:00 — 14:00 Торжественное открытие Дня города Тулы. Праздничный концерт-награждение (сцена) 16:00 — 18:00 Парад духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»

18:00 — 21:00 Праздничный концерт исполнителей тульской эстрады (сцена)

21:00 — 22:00 Выступление артистов российской эстрады (сцена)

22:00 Праздничный фейерверк (у стен Тульского кремля по сторонам от Музея самоваров)

На стоянке здания правительства Тульской области со стороны ул. Советской (пр. Ленина, 2) с 9:00 до 16:00 пройдет концертная программа с участием тульских артистов, а также будет работать пункт отбора на военную службу по контракту.

На участке ул. Металлистов — ул. Менделеевской — Крестовоздвиженская площадь с 11:00 до 22:00 состоится гастро-фестиваль с угощениями и дегустациями, ремесленные мастер-классы, арт-базар, фотозоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле неделю не будут отключать свет
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
На День города в Тульском кремле и музее оружия пройдут выставки и костюмированные экскурсии
Казанская и Пролетарская набережные приглашают туляков на День города
На ул. Оборонной в Туле снесли аварийный дом
В Туле в ДТП на Новомосковском шоссе пострадал грудной ребенок
Стоит ли тулякам ждать открытия нового колеса обозрения
Девушка Джеймса Бонда Катерина Мурино посетила Ясную Поляну
В сентябре по Туле будет приостановлено газоснабжение
В Туле провели встречу с обманутыми дольщиками
На Баташевском мосту в Туле вновь снесли рамки для ограничения движения большегрузов
Погода в Туле 4 сентября: переменная облачность и + 24 градуса
Благоустройство площади у Главпочтамта в Туле: сроки сдвинулись из-за монтажа электрокабелей
На ремонт площади Победы потратят около 25 млн рублей
В Тульской области задержали двух закладчиц метадона и героина
«Ростелеком» завершил подключение ПСБ к Единой биометрической системе
Тула передала эстафету Гатчине: при поддержке РСХБ фермерский фестиваль «СВОЁ» впервые прошел в Ленинградской области
В Туле откроется Многофункциональный миграционный центр
В Тульской области досрочно на муниципальных выборах проголосовали 706 человек
В Туле перед матчем с "Арсеналом" фанаты ЦСКА устроили беспорядки