В Туле в ДТП на Новомосковском шоссе пострадал грудной ребенок
Девочку госпитализировали в больницу
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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4 сентября 11:20 в Туле на улице Новомосковское шоссе произошло ДТП. По предварительной информации, столкнулись автомобиль «Шкода Рапид», за рулем которого находился 24-летний молодой человек, и «Хендай IX35» под управлением 59-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадал пассажир «Шкоды», девочка 2019 г.р. Ее госпитализировали в Тульскую детскую областную клиническую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU