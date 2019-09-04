2019-09-04T11:36:15+03:00
Происшествия

В Туле в ДТП на Новомосковском шоссе пострадал грудной ребенок

Девочку госпитализировали в больницу
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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4 сентября 11:20 в Туле на улице Новомосковское шоссе произошло ДТП. По предварительной информации, столкнулись автомобиль «Шкода Рапид», за рулем которого находился 24-летний молодой человек, и «Хендай IX35» под управлением 59-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал пассажир «Шкоды», девочка 2019 г.р. Ее госпитализировали в Тульскую детскую областную клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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