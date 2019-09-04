В Туле провели встречу с обманутыми дольщиками

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-04T10:01:18+03:00

В ходе собрания им рассказали о способах решения сложившейся ситуации и о действиях, которые необходимо предпринять

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3 сентября состоялась встреча с дольщиками ООО СК «Фаворит» (ЖК «Восточный» и «Времена года»). Им представили компанию «Дом.РФ», учредителем которого является государство, а также утвержденного компанией нового конкурсного управляющего.

В ходе встрече дольщикам объявили об официальном банкротстве застройщика, а также рассказали о том, какие документы необходимо собрать для того, чтобы предъявить свои требования на жилые помещения, нежилые помещения не более 7 кв. метров и машиноместа. По закону подать документы можно в течение трех месяцев с даты публикации сообщения о введении конкурсного производства (т. е. до 22 октября 2019 г.)

Необходимый пакет документов выглядит так:

заявление о включении в РТУС;

паспорт;

договор участия в долевом строительстве (или иной договор/документ, подтверждающий покупку объекта недвижимости);

документ об оплате: платежные поручения, приходные кассовые ордеры, иные документы. Если объект недвижимости приобретался в кредит и его оплачивал банк, нужно предоставить именно документ о перечислении денег банком застройщику, а не документы о возврате кредита дольщиком банку;

договоры уступки прав требований (если есть). В случае, если заявление подает лицо, которое приобрело право требования, необходимо предоставить документ об оплате первоначального договора застройщику, а также документы об оплате договора уступки прав требований;

иные документы, связанные с приобретением объекта недвижимости;

если заявление подает представитель дольщика — нотариальная доверенность с полномочием на представление интересов в деле о банкротстве (если заявление подает / подписывает представитель дольщика).

Конкурсный управляющий начал прием заявлений дольщиков на включение в реестр требований участников строительства в конце прошлого месяца. Сейчас документы с описью вложений принимают заказными письмами по адресу: 121099, г. Москва, а/я 1 с указанием получателя — Новиков Павел Васильевич и в Туле на Мосина, 5.

В октябре планируется сформировать единый реестр требований кредиторов. В феврале 2020 года по каждому дому проведут собрание, где будут принимать решение о сроках сдачи объектов. Гарантом выступит Фонд защиты прав участников долевого строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU