2019-09-04T09:26:14+03:00
Происшествия

На Баташевском мосту в Туле вновь снесли рамки для ограничения движения большегрузов

В ближайшие дни установят камеры видеофиксации
Мария ВЛАСОВА
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На Баташевском мосту в Туле вновь большегрузы снесли рамки для ограничения движения. Напомним, проезд по переправе для крупногабаритного транспорта запрещен в связи с техническим состоянием моста. Несмотря на на дорожные знаки водители автомобилей продолжают здесь проезжать.

Для недопущения подобных ситуаций начали контролировать соблюдение Правил дорожного движения в соответствии с установленными дорожными знаками сотрудники ГИБДД. В ближайшие дни установят камеры видеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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