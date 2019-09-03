2019-09-03T17:28:28+03:00
Общество

На ремонт площади Победы потратят около 25 млн рублей

Первый этап работ завершится ко Дню обороны Тулы
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На ремонт площади Победы потратят порядка 25 млн рублей. Работы проведут в 2 этапа. Первый - стартовал в сентябре и завершится ко Дню обороны Тулы. Второй этап начнется в апреле 2020 года.

К 75-летию Победы планируется заменить плиточное покрытие на территории более 2 тысяч кв. м, сделать новое бетонное основание, отремонтировать постаменты городов-героев.

Проект благоустройства площади Победы обсуждался совместно с ветеранами. Новое плиточное покрытие по цветовому решению будет максимально повторять существующее.

На время проведения ремонта отключат вечный огонь. Специалисты обследуют газопровод, при необходимости заменят некоторые участки. Вновь зажгут вечный огонь в торжественной обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Благоустройство площади у Главпочтамта в Туле: сроки сдвинулись из-за монтажа электрокабелей
В Тульской области задержали двух закладчиц метадона и героина
«Ростелеком» завершил подключение ПСБ к Единой биометрической системе
Тула передала эстафету Гатчине: при поддержке РСХБ фермерский фестиваль «СВОЁ» впервые прошел в Ленинградской области
В Туле откроется Многофункциональный миграционный центр
В Тульской области досрочно на муниципальных выборах проголосовали 706 человек
В Туле перед матчем с "Арсеналом" фанаты ЦСКА устроили беспорядки
На конкурс «Спасибо интернету-2019» подано уже более 1 600 заявок
Житель Тульской области ограбил ювелирный магазин: возбуждено уголовное дело
В Тульской области поймали пьяными за рулем 39 водителей
Тульские улицы убирали 156 человек
В День города тульский «Арсенал» сыграет с «Торпедо-БЕЛАЗ»
В Туле руководитель фирмы отправится под суд за коммерческий подкуп
В Туле на пересечении ул. Епифанская и Пролетарская не поделили дорогу две легковушки
В тульском поселке Косая Гора при пожаре пострадал ребенок
В Узловой полыхал дом: пострадал человек
В Тульской области в две реки сбрасывали стоки
3 сентября в Туле не будет газа по трем адресам
3 сентября Тула погрязла в пробках
Погода в Туле 3 сентября: переменная облачность и +24 градуса
Из Задонска в Москву через Тульскую область: 76-летний путешественник преодолеет 430 км без отдыха
3 сентября по трем адресам Тулы будет отключен газ
В Туле на Болдина маршрутка попала в аварию
Михаил Левашов поделился мнением насчет результатов матча тульского «Арсенала» и ЦСКА
Картофель, пироги и кофе по-тульски: какие угощения ждут жителей на День города
В Туле представительница цыганского этноса украла у пенсионерки 350 тысяч рублей
Глава администрации г. Тулы Евгений Авилов поделился забавным случаем из школьной жизни