На ремонт площади Победы потратят около 25 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:04 2019-09-03T17:28:28+03:00

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На ремонт площади Победы потратят порядка 25 млн рублей. Работы проведут в 2 этапа. Первый - стартовал в сентябре и завершится ко Дню обороны Тулы. Второй этап начнется в апреле 2020 года.

К 75-летию Победы планируется заменить плиточное покрытие на территории более 2 тысяч кв. м, сделать новое бетонное основание, отремонтировать постаменты городов-героев.

Проект благоустройства площади Победы обсуждался совместно с ветеранами. Новое плиточное покрытие по цветовому решению будет максимально повторять существующее.

На время проведения ремонта отключат вечный огонь. Специалисты обследуют газопровод, при необходимости заменят некоторые участки. Вновь зажгут вечный огонь в торжественной обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU