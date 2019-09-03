2019-09-03T16:44:19+03:00
Происшествия

В Тульской области задержали двух закладчиц метадона и героина

В каждом из случаев в полиции возбуждены и расследуются уголовные дела
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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В Тульской области полицейские задержали двух закладчиц. В первом случае в преступлении подозревается представительница цыганского этноса. По предварительным данным, она в Туле сбывала метадон с помощью «закладок».

В один из таких моментов оперативники и задержали женщину. В присутствии понятых у нее нашли 10 свертков с метадоном. Остальные, предназначенные для сбыта, наркотики представительница цыганского этноса хранила в заброшенном доме на окраине города. Здесь полицейские обнаружили и изъяли более 60 свертков с веществом, похожим на метадон.

Фото: УМВД России по Тульской области

Фото: УМВД России по Тульской области

Вторую подозреваемую в незаконном наркообороте полицейские задержали в Киреевском районе. По предварительным данным, женщина сбывала героин, встречаясь с «заказчиками».

В присутствии понятых у нее изъяли 13 свертков с наркотиком на продажу, а в доме женщины - около 75 г нерасфасованного вещества, похожего на героин.

В каждом из случаев в полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 228.1 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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