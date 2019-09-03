В Туле откроется Многофункциональный миграционный центр

СЕГОДНЯ 14:59 2019-09-03T17:30:04+03:00

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4 сентября в Туле состоится открытие Многофункционального миграционного центра. Его работа позволит оптимизировать деятельность по оказанию государственных услуг иностранцам. Здесь созданы комфортные условия как для посетителей, так и для сотрудников.

Для региона характерны традиционно хорошие показатели по предоставлению иностранным гражданам статуса участника Государственной программы по переселению соотечественников (более 10 тыс. ежегодно), значительное число выдаваемых разрешений на временное проживание (10 тыс. ежегодно), большое количество лиц, принимаемых в российское гражданство (около 13 тыс. ежегодно).

Новый многофункциональный центр расположен по адресу г.Тула, ул.Рязанская, 5е.

ИСТОЧНИК KP.RU