2019-09-03T12:21:07+03:00
Происшествия

Житель Тульской области ограбил ювелирный магазин: возбуждено уголовное дело

Ущерб составил 75 тысяч рублей
Мария ВЛАСОВА
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В Новомосковске днем 31 августа мужчина ограбил ювелирный магазин. Он забрал цепочку и кулон, после чего скрылся. Ущерб составил 75 тысяч рублей.

Информация о злоумышленнике направлялась всем патрулям, дежурившим в городе. В результате мужчину обнаружили и задержали сотрудники Росгвардии.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж» в отношении 47-летнего безработного ранее судимого местного жителя, сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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