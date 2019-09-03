Житель Тульской области ограбил ювелирный магазин: возбуждено уголовное дело
Ущерб составил 75 тысяч рублей
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В Новомосковске днем 31 августа мужчина ограбил ювелирный магазин. Он забрал цепочку и кулон, после чего скрылся. Ущерб составил 75 тысяч рублей.
Информация о злоумышленнике направлялась всем патрулям, дежурившим в городе. В результате мужчину обнаружили и задержали сотрудники Росгвардии.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж» в отношении 47-летнего безработного ранее судимого местного жителя, сообщили в УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU