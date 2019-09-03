В Тульской области поймали пьяными за рулем 39 водителей

СЕГОДНЯ 12:12 2019-09-03T12:12:43+03:00

Шесть водителей ранее уже привлекались к административной ответственности

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В Тульской области 30, 31 августа и 1 сентября сотрудники ГИБДД обнаружили за рулем 39 пьяных водителей. 18 человек привлекли к административной ответственности по статье «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Еще 15 - по статье «невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Также 6 водителей ранее уже привлекались к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU