В Тульской области поймали пьяными за рулем 39 водителей
Шесть водителей ранее уже привлекались к административной ответственности
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В Тульской области 30, 31 августа и 1 сентября сотрудники ГИБДД обнаружили за рулем 39 пьяных водителей. 18 человек привлекли к административной ответственности по статье «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
Еще 15 - по статье «невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Также 6 водителей ранее уже привлекались к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU